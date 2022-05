Calciomercato Napoli, intreccio di mercato con l’Atalanta: i dettagli

David Ospina è uno dei calciatori che insieme a Insigne(che andrà in Canada) e Mertens, potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero. Il club di De Laurentiis sembrerebbe intenzionato a puntare su Meret visto che ad oggi è tutto fermo per il rinnovo del calciatore colombiano, come riportato questa mattina da “Il Corriere dello Sport”: “Se il Napoli avesse intenzione di rinnovare, Ospina firmerebbe, ma al momento è tutto fermo e a parametro zero è un affare: tant’è che si sono mossi il Real di Ancelotti, cioè l’uomo che lo portò al Napoli, nonché l’Atalanta”.

Sul calciatore ex Arsenal oltre al club spagnolo c’è anche l’Atalanta, che sarebbe pronta a offrire il cartellino di Musso, così come Guglielmo Vicario dell’Empoli, considerato ideale per crescere accanto a Meret. Da valutare solamente il conguaglio economico a favore dell’ex club di Percassi.