Cessione Milan, clamoroso soprasso di RedBird

L’offerta di RedBird sarebbe superiore a quella di Investcorp, nei prossimi giorni la situazione verrà definita.

La situazione riguardante la cessione del Milan sta assumendo via via i contorni del film giallo. Se fino a qualche giorno fa la trattativa tra il fondo americano Elliott e il fondo del Bahrain Investcorp sembrava ad un passo dalla chiusura, in queste ultime ore la trattativa sembra essere arrivata ad una fase di stallo per non dire che si è proprio arenata.

Secondo il giornale Verità&Affari l’offerta presentata dal fondo americano RedBird guidata da Gerry Cardinale sarebbe addirittura più alta rispetto a quella degli arabi. Nelle prossime settimane sicuramente ci saranno ulteriori sviluppi e si farà maggiore chiarezza sul futuro della società rossonera.