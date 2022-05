Fiorentina Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si chiude con Fiorentina–Roma la terz’ultima giornata di campionato. E lo scontro tra viola e giallorossi può essere decisivo per la corsa all’Europa. Con la vittoria della Lazio, la Roma si trova ora sesta in classifica e proprio la Fiorentina può scavalcarla. In trepidante attesa della finale di Conference contro il Feyenoord, Mourinho non vuole mollare il campionato per garantirsi l’accesso alla prossima Europa League.

Fiorentina Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Vina; Afena-Gyan, Pellegrini; Abraham

Fiorentina Roma, i precedenti

In 82 precedenti in serie A in casa della Fiorentina, la Fiorentina ha vinto in 33 occasioni, la Roma in 17 e ci sono stati 32 pareggi. Recentemente i giallorossi hanno offerto ottime prestazione al Franchi come la vittoria per 1-2 dello scorso anno con le reti di Diawara e Spinazzola, oppure il secco 4-1 della stagione 19/20 con Dzeko (doppietta), Pellegrini e Kolarov a segno. L’ultima vittoria della risale alla stagione 16/17 quando i viola si imposero per 1-0 grazie alla rete di Badelj.

Fiorentina Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.