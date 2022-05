Buone notizie per quanto riguarda l’allenamento di oggi dei bianconeri. Dopo Danilo e Locatelli, il tecnico Massimiliano Allegri, per la delicata sfida di mercoledì prossimo potrebbe recuperare infatti un giocatore fondamentale per scardinare la difesa nerazzurra.

Il giornalista di Goal.com, Romeo Agresti ha usufruito del suo profilo Twitter per comunicare un rientro in vista della sfida dell’Olimpico. Luca Pellegrini si è ripreso dall’infortunio traumatico, patito in allenamento mediante un contrasto di gioco con Morata quasi una settimana fa e potrebbe essere quindi della gara anche se probabilmente Allegri si affiderà ancora alla batteria dei terzini formata da Alex Sandro a sinistra e Danilo a destra con Pellegrini che potrebbe rientrare con calma per la sfida contro la Juventus.