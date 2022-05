Lazio, pronto il rinnovo di Sarri ma il tecnico vuole garanzie sul mercato

La Lazio sarebbe pronta a far firmare il prolungamento del contratto a Maurizio Sarri, ma il tecnico toscano prima vuole garanzie per il mercato.

Secondo quanto riporta il Messaggero la Lazio avrebbe già pronto il prolungamento del contratto per Maurizio Sarri. Ma stavolta è lo stesso tecnico toscano a tergiversare, infatti prima di apporre la firma sul nuovo contratto che allungherebbe la permanenza sulla panchina biancoceleste, Sarri vorrebbe delle rassicurazioni per il mercato.

Avrebbe richiesto 4-5 rinforzi e soprattutto nel caso in cui dovessero partire dei big come Luis Alberto o Milinkovic Savic, che i soldi incassati vengano reinvestiti per sostituirli con dei nomi all’altezza. Richieste tutt’altro che facili conoscendo la difficoltà di un presidente come Lotito nell’investire certe cifre sul mercato.