Mercato Juventus, ecco il piano di Allegri: c’è un altro argentino

Vlahovic, Chiesa e Di Maria, è questo il sogno di Marotta per il prossimo anno visto che la squadra bianconera dovrà lottare sia per lo scudetto(da protagonista) che da Champions League. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, il giocatore argentino è l’identikit perfetto per sostituire l’altro argentino, Paulo Dybala, che lascerà la Juventus e che formerebbe un tridente da urlo con Chiesa e Vlahovic.

L’esterno del Psg sarebbe già d’accordo con il club bianconero per un biennale da 7 milioni di euro l’anno, spesa che sarebbe ammortizzata visto che l’esterno del club francese arriverebbe a parametro zero. Juventus che ha le idee ben chiare quindi per rinforzare la rosa del prossimo anno visto che oltre Di Maria potrebbe arrivare anche un forte centrale, un registra di centrocampo alla Paredes e un vice Vlahovic, rinforzi che sarà sicuramente utili per la Juventus del prossimo anno.