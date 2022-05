Calciomercato: il super bomber pronto a sbarcare in Inghilterra, affare da 350 milioni

Il forte attaccante avrebbe detto si alla squadra che milita in Premier League, si chiude così la telenovela sul suo futuro.

Erling Haaland Sarà un giocatore del Manchester City. In Inghilterra danno l’affare per già concluso con il giocatore che avrebbe anche già svolto le visite mediche per i Citizens in Belgio la scorsa settimana.

Le cifre che girano intorno al trasferimento del fuoriclasse norvegese sono letteralmente da capogiro. Il City verserà nelle casse del Borussia Dortmund l’intera somma della clausola rescissioria, ossia 75 milioni di euro. Mentre Haaland percepirà 40 milioni di ingaggio p che firmerà un contratto quinquennale più 30 milioni di commissione al padre di Haaland, Alf-Inge, per un totale di oltre 350 milioni di euro compelssivi.