Calciomercato Juventus: il giocatore obiettivo dei bianconeri parla del suo futuro

Il giocatore obiettivo della Juventus in vista della prossima stagione ha parlato del suo futuro rivelando quali sono i suoi piani.

Angel Di Maria è un obiettivo della Juventus. Il forte esterno attualmente in forze al Psg è uno dei nomi più caldi per rinforzare i bianconeri la prossima stagione, sarebbe un innesti perfetto per il 4-3-3 di Allegri per innescare Vlahovic.

Del suo futuro ha parlato lo stesso argentino attraverso delle dichiarazioni rilasciate alla trasmissione “Todo Pasa” della radio di Buenos Aires “Urbana Play”: “La mia idea? Giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi se vengo convocato, e poi tornare in Argentina. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa“.