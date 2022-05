Calciomercato Juventus: l’Ad del Sassuolo Carnevali parla dell’obiettivo di mercato dei bianconeri

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dei giovani e promettenti giocatori neroverdi e dove potrebbero giocare l’anno prossimo.

Sassuolo sarà una delle città regine del calciomercato estivo. Sono tanti i gioielli messi in vetrina dalla società neroverde in questa stagione e sono tante le squadre italiane ed estere che gli hanno messo gli occhi addosso. Giovanni Carnevali, amministratore delegato degli emiliani, lo sa bene e per questo non si priverà dei suoi giovani talenti così facilmente e soprattutto a costi contenuti.

Di loro ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Al Sassuolo l’unico ad essere certo di rimanere al 100% è l’allenatore Alessio Dionisi. Abbiamo tante offerte per i nostri giocatori”.

Su Raspadori alla Juve: “”Spero resti al Sassuolo, ma al momento non si può sapere“.