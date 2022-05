Calciomercato Milan: ecco quando arriverà la firma del nuovo acquisto

Il giocatore si è ormai promesso al Milan da tempo anche se ancora la firma sul contratto non c’è stata, ecco quando dovrebbe arrivare.

Divok Origi sarà un giocatore del Milan. Il giocatore belga e il Diavolo si sono promessi sposi ormai da tempo ma le firme sul contratto ancora non sono arrivate. I motivi sono molteplici: sia perché entrambe le società si stanno giocando obiettivi importanti in stagione, il Milan lo scudetto, il Liverpool la Premier League e la Champions League e quindi non vogliono distrarre l’ambiente con il mercato, sia perché la questione della cessione della società di via Aldo Rossi ha decisamente frenato tutte le trattative.

Origi in ogni caso sarà comunque un giocatore del Milan. il ragazzo percepirà un contratto quadriennale da 4 milioni a stagione; secondo Sportmediaset la firma ci sarà dopo la finale di Champions League tra il Liverpool e il Real Madrid.