Calciomercato Napoli, possibile rivoluzione tra i pali la prossima stagione

Sia Meret che Ospina potrebbero lasciare il Napoli la prossima sessione di mercato, si lavora quindi sui sostituti.

Il Napoli potrebbe cambiare radicalmente il parco portieri in vista del prossimo anno. Le recenti dichiarazioni di Ospina sul suo futuro che hanno lasciato trasparire la possibilità di un addio ai partenopei e la delusione di Meret per essere diventato a tutti gli effetti il secondo portiere, apre lo scenario di un addio di entrambi a fine stagione.

Secondo calciomercato.com sono vari i candidati per diventare il nuovo numero 1 azzurro. Il più appetito sarebbe Musso dell’Atalanta; poi Luis Maximiliano, portiere del Granada; passando per le scelte tutte italiane come Consigli, Sirigu o Sepe