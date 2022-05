Inter, Zhang porta tutti i dipendenti a Roma con un treno charter

Il presidente dell’Inter decide di compattare ulteriormente l’ambiente con un bellissimo gesto nei confronti dei dipendenti.

E’ il momento di compattare l’ambiente in casa Inter. In 12 giorni i nerazzurri si giocheranno una stagione intera. Prima la finale di Coppa Italia contro la Juventus, poi le ultime partite di campionato per inseguire lo scudetto che oggi sembra saldamente nelle mani del Milan.

In occasione della finale di Coppa in programma mercoledì contro i bianconeri, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha voluto lanciare un segnale di compattezza e di unione a tutto l’ambiente Inter per caricare il gruppo. Il numero 1 di via della liberazione ha organizzato un treno charter per far arrivare a Roma tutti i dipendenti dell’Inter tra gli uffici di via della Liberazione che quelli che lavorano alla pinetina per poter assistere alla partita.