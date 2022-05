Mercato Inter, Dybala gioca contro il suo futuro: contro i nerazzurri parte dal 1′ minuto?

Domani nella sfida contro l’Inter dell’Olimpico sarà l’ultima finale in maglia bianconera per Dybala che proprio con la Juventus ha collezionato 5 campionati vinti e 4 Coppa Italia. Allegri è intenzionato a schierare l’argentino dietro a Vlahovic in una sorta di 4-2-3-1 con il rientro a centrocampo di Locatelli. E’ questa dunque la mossa di Allegri visto che dopo il quarto posto il trofeo è l’ultimo obiettivo rimasto da regalare a Chiellini e compagni, poiché dopo Dybala anche Chiellini lascerà anche il club bianconero.

Non sarà per niente facile però, perché anche l’Inter(che si sta giocando anche lo scudetto) vuole il trofeo e oltre alla Coppa Italia vuole accaparrarsi anche Dybala, con Marotta che è pronto a offrire al calciatore 6 milioni di euro più bonus per un contratto quadriennale. Dybala potrebbe giocare quindi la prossima stagione un Inter-Juventus a parti invertite.