Juventus Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Va in scena un’altra sfida tra Juventus e Inter. Questa volta bianconeri e nerazzurri si incroceranno nella finale di Coppa Italia. La Juventus ha superato in semifinale la Fiorentina, grazie a un doppio successo nella gara di andata e in quella di ritorno, mentre l’Inter è passato nel derby contro il Milan. In stagione, fin qui, i nerazzurri hanno vinto in 2 occasioni, nel ritorno di campionato e in finale di Supercoppa Italiana, mentre all’andata in campionato si è registrato un pareggio per 1-1.

Juventus Inter, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Juventus Inter, i precedenti

In 33 scontri di Coppa Italia ci sono state 16 vittorie della Juventus, 10 dell’Inter e 7 pareggi. L’ultimo scontro c’è stato lo scorso anno, in semifinale, con la Juventus che prevalse grazie alla vittoria a San Siro per 2-1 (firmata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo) e allo 0-0 casalingo. Per ritrovare una finale tra Juventus e Inter bisogna tornare alla stagione 64/65 quando le due squadre si incrociarono all’ultimo atto e vinsero i bianconeri per 1-0.

Juventus Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5.