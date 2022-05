Mercato Juventus, Cherubini prepara il colpo a centrocampo: ecco l’offerta

A fine campionato si deciderà il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, che è sempre più lontano dalla Lazio viste anche in questi giorni le parole del Presidente Lotito che ha sottolineato qualora arrivassero offerte interessanti il giocatore potrebbe partire.

La Juventus continua a lavorare per il giocatore, che farebbe le fortune del centrocampo bianconero. Secondo l’edizione romana de La Repubblica, ci sarebbero due possibili offerte al club di Lotito: la prima che prevede un esborso di 50 milioni pagabili in 4 anni, più i cartellini di Rugani e Rovella oltre quello di un giovane dell’U23. L’altra invece sarebbe di 30 milioni di euro più il cartellino di Rugani e di quello di Carnesecchi, portiere che Sarri accoglierebbe volentieri e che la Juve comprerebbe dall’Atalanta espressamente per girarlo alla Lazio. Non c’è solo però la Juventus sul calciatore visto che PSG e Manchester United sono pronti ad offrire al club biancoceleste una cifra vicina ai 90 milioni, impareggiabile per le casse bianconere.