Mercato Lazio, in arrivo il vice Immobile: arriva dalla serie A

Come detto dal presidente Lotito, per il rinnovo di Sarri non ci saranno problemi anche se l’allenatore biancoceleste per restare nel club ha chiesto diversi investimenti, a partire dal vice Immobile, altro ruolo scoperto quest’anno nonostante l’arrivo di Cabral, calciatore preso a gennaio ma sul quale l’allenatore toscano non ha mai fatto affidamento.

Chi sarebbe perfetto come alternativa al giocatore napoletano è Francesco Caputo. Il calciatore 35 enne arrivato dal Sassuolo rappresenta l’identikit perfetto rapporto qualità-prezzo per la Lazio, visto che il centravanti lascerà sicuramente la Sampdoria, che ripartirà sicuramente da Sabiri e Gabbiadini. Restano sempre in piedi però le ipotesi che portano a Sesko, centravanti del Salisburgo e Burkardt, attaccante del Mainz che ha un costo prezzo accessibile tra i 12 e i 15 milioni di euro, soldi che potrebbero dalla cessione di Milinkovic-Savic.