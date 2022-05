Mercato Milan, ritorno di fiamma per il centrocampista: affare vicino

Il Milan continua a lavorare al centrocampo, poiché in rosa ad oggi ci sono solamente Tonali e Bennacer visto che Pobega è in prestito al Torino e Kessie ha firmato un pre-contratto con il Barcellona di Xavi, aspettando l’acquisto di Adli, già fissato per luglio.

Maldini e Massara hanno messo gli occhi da tempo su Christopher Nkunku, centrocampista del Lipsia. Il giocatore ha realizzato quest’anno 20 reti in 33 partite e potrebbe giocare sia come mezz’ala che come trequartista, doppio ruolo che sarebbe molto utile a Pioli. Il centrocampista francese piace però anche a Chelsea, Manchester United e Barcellona, che sarebbero pronte a offrire una cifra vicina ai 100 milioni di euro, che si avvicina molto al prezzo della clausola richiesta.