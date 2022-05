Mercato Milan, spunta l’ipotesi francese per l’attacco: il nome

Con la fine del campionato che si avvicina la dirigenza rossonera sta lavorando al prossimo mercato quello che in un modo o nell’altro sarà quello della consacrazione(aspettando la nuova proprietà rossonera). Si ripartirà dall’attaccante, quello che cerca Pioli per affiancare Giroud e Ibrahimovic, che però potrebbe non rimanere nel club rossonero.

Infatti oltre ai nomi di Haller, Milik e Nunez, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Massara e Maldini starebbero pensando a Jonathan David, attaccante canadese del Lille che quest’anno ha collezionato 17 gol in 46 partite giocate e che sta facendo la differenza nel club francese. Il Milan potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Lille dopo l’ultima trattativa per Maignan anche se però il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro.