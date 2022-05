Mercato Roma, Mourinho dà l’ok: in arrivo l’argentino

Aspettando la finale del 25 maggio, che sarà decisiva per la Roma, vista anche la sconfitta contro la Fiorentina, Tiago Pinto comincia a lavorare al mercato, visto che Mourinho per il prossimo anno vuole una Roma da primi 4 posti per mettere in difficoltà le grandi del campionato.

Chi potrebbe arrivare dal mercato, oltre ad un regista di centrocampo, la prima richiesta di Mourinho, è un vice Pellegrini, visto che il capitano giallorosso può arretrare nei quattro di centrocampo è Facundo Farias, trequartista argentino classe 2002 dell’Atletico Colon, che piace a diverse squadre sia in Italia ma soprattutto all’estero. Secondo quanto riportato da AS, la Roma starebbe monitorando la situazione prima di fare una concreta offerta per portare il calciatore in Italia.