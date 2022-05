Chi sono i favoriti per gli Internazionali di Tennis a Roma?

A Roma da qualche giorno ormai sono iniziati gli attesissimi Internazionali d’Italia programmati dal 9 al 15 Maggio. Siamo ormai vicini alle finali e non si fa altro che parlare dei possibili vincitori di questo ATP, che nonostante alcune assenze, Berrettini e Alcaraz, sta dimostrando decisamente un livello competitivo alto. Basta pensare a nomi come Djokovic, Nadal e Sinner, per il torneo maschile, e la campionessa polacca Swiatek per quello femminile.

Favoriti per il torneo Maschile

Quest’anno la mancanza di due giovani campioni, Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, si sta facendo sentire indubbiamente, il primo, assente a causa di un infortunio che lo costrinse a ritirarsi dal Masters 1000 di Miami. Il secondo invece , Carlos Alcaraz, fino a qualche giorno era nella lista dei partecipanti dell’ATP di Roma, ma alla vigilia del torneo contro Cristian Garin (previsto per il 10 Maggio), c’è stato un colpo di scena. Infatti, il giovane campione spagnolo Carlos Alcaraz che, dopo aver vinto il Masters 1000 di Madrid, ha annunciato di rinunciare al torneo di Roma per recuperare la forma fisica e rientrare in campo più forte di prima per il Roland Garros (dal 22 Maggio al 5 Giugno).

Nonostante ciò la competizione al Foro Italico è sicuramente altissima e con l’avvicinarsi della finale si inizia a parlare di favoriti, ed escono nomi come Djokovic, Nadal, Tsitsipas, ed il giovane italiano Jannik Sinner.

Tra tutti questi nomi, il favorito numero uno dei siti per scommesse online è sicuramente Nole Djokovic, seguito poi da un altro grandissimo campione del tennis, ovvero lo spagnolo Nadal. Il che sicuramente non è una sorpresa, in quanto entrambe negli ultimi dieci anni hanno dominato gli Internazionali di tennis vincendo 15 di 17 edizioni: Rafa Nadal con ben 10 vittorie (l’ultimo vinto del 2021), e Novak Djokovic con 5 (l’ultimo vinto nel 2020). Dopo la sconfitta al Madrid Master in semifinale contro Alcaraz, Djokovic è riuscito a scendere in campo agli Internazionali d’Italia e a portarsi a casa una meritatissima vittoria, sorpassando così Nadal nella lista dei favoriti dai bookmakers e guadagnandosi una quota 3.50 su Snai e 2.75 su Sisal, contro una quota di 3.50 su Snai e 3.50 su Sisal per Nadal.

A seguito dei due campioni indiscussi nella lista dei possibili vincitori c’è Tsitsipas, Zverev, ed il giovane italiano Jannik Sinner. Tsitsipas è quotato al momento a 6.50 su Snai, mentre Sinner si distacca leggermente dai primi e tre con quota 18.00 su Snai e 20.00 su Sisal.

Come possiamo vedere dai pronostici sembrano esserci due favoriti assoluti, Djokovic e Sinner, per questi ATP, ma il torneo non è ancora giunto alla fine e tutto può ancora cambiare prima della finale del 15 Maggio. Chi lo sa forse riusciremo a vedere il giovane Sinner in Finale e trionfare!