L’intrattenimento live è lo sport preferito dei giocatori di casinò

La sezione di casinò live sta diventando sempre più parte integrante dei casinò online. I live game, come le roulette con croupier dal vivo oppure game show con conduttori, occupano una parte importante dell’esperienza casinò perchè sono una fonte di grande intrattenimento per gli utenti. l giochi live hanno una funzione basilare: creare un’atmosfera coinvolgente per i giocatori.

Tra i giochi live che attualmente sta spopolando sui siti dei casino online è Crazy Time di Evolution Gaming. Il format ricorda il famoso gioco degli anni ‘90 Ok il Prezzo è Giusto condotta dalla presentatrice storica Iva Zanicchi. Non a caso, spiega il Chief Product Officer di Evolution Gaming Todd Haushalter, che “L’obiettivo era creare un gioco così divertente che le persone si sarebbero divertite a guardarlo come farebbero con un programma televisivo”. Per raggiungere quest’obiettivo i produttori del gioco hanno costruito il gioco attorno a due strategie che si sono dimostrate efficaci: diversificare il contenuto del gioco ( aggiungendo diversi round di partite) e, cosa più importante, rendere il giocatore i concorrenti dello show.

La scarica adrenalinica in questo gioco è altissima e come nello sport, anche i partecipanti che assistono in maniera indiretta hanno un coinvolgimento emotivo in quello che avviene nel corso dello show.

Il settore dei giochi live è competitivo e l’investimento tecnologico è piuttosto elevato. Per funzionare, giochi come Crazy Time a tanti altri devono fare affidamento su delle infrastrutture tecniche e tecnologiche. I live show, infatti, richiedono la presenza di un cameraman, un conduttore, un responsabile tecnico ed un regista. Per non parlare dei software utilizzati per sviluppare i giochi. A differenza dei casinò terrestri le transazioni fisiche effettuate dal dealer vengono tradotte in dati utilizzati da software come l’ Optical Character Recognition (OCR), il sistema di riconoscimento ottico dei caratteri, ossia un programma dedicati al rilevamento dei caratteri contenuti in un documento e al loro trasferimento in testo digitale leggibile da una macchina. Quest’ultimo consente al giocatore di prendere parte all’azione del casinò senza notare una differenza tra il casinò con croupier dal vivo e quello fisico.

Il costo dell’esecuzione di questi giochi è molto alto, ciò significa che solo pochi casinò online possono effettivamente garantire all’utente un’esperienza dal vivo, piuttosto che uno show pre-registrato. Questo è il motivo principale per cui i giocatori spesso si rivolgono a siti di comparazione come migliori casino online per trovare i casinò online che offrono i migliori game show che siano effettivamente condotti in diretta.

Molti casinò online connettono i giocatori con casinò terrestri attraverso un live feed, alcuni invece preferiscono allestire degli studi appositi dove i giocatori possono interagire con i dealer attraverso una live chat e telecamere HD.

Questo è un settore in cui gli utenti entrano esigendo la massima professionalitá e trasparenza nei giochi. I migliori casinò online sono quelli regolamentati dallo stato attraverso le licenza ADM. Questo garantisce gli utenti la trasparenza delle vincite attraverso sistemi come la RNG ( random number generator – il generatore dei numeri casuali) e la RTP ( Return to Player – il ritorno al giocatore), la somma di denaro che finisce nel montepremi e quella che invece finisce al concessionario. Questa tutela legale permette ai giocatori di prendere posto ai tavoli live senza preoccupazione.

Oltre all’aspetto legale, la formula magica dei casinò online degli ultimi tempi sembra includere un componente di intrattenimento. Infatti i giocatori non vogliono solo giocare a vincere, ma vogliono anche divertirsi giocando.