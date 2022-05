Mercato Inter, Perisic “rimprovera” la società: Marotta prepara l’alternativa

La doppietta contro la Juventus in Coppa Italia ha dimostrato ancora una volta che Perisic è un giocatore fondamentale per la rosa di Inzaghi ma soprattutto che è un giocatore da tenere visto che i tanti rumors di mercato in queste ore allontanano il calciatore che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

“Il mio futuro qui? Non lo so ancora – ha detto ai microfoni di Sportmediaset – Non si parla così con i giocatori importanti. Non si aspetta l’ultimo momento. Anche questo è vero”. E sullo scudetto: “Dobbiamo solo continuare così – ha detto – Ci sono due finali. Vincere e aspettare perché nel calcio può accadere di tutto…”. Viste le difficoltà per arrivare al rinnovo dell’esterno, Marotta sta lavorando all’alternativa, che porta al nome di Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte che piace però anche alle romane.