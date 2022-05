Mercato Juventus, Allegri vuole un colpo per reparto: tutti i nomi

Un attaccante esterno, un centrocampista top e un difensore. Sono questi gli interventi che ha chiesto Allegri e che dovrà fare Cherubini all’indomani della sfida contro l’Inter. E’ vero che come ha dichiarato l’ad Arrivabene, non saranno fatti investimenti pesanti ma comunque la Juventus va rinforzata in tutti i reparti.

Di Maria, Pogba e Badiashile, sono questi i nomi sul mercato e che il ds bianconero vorrebbe regalare ad Allegri per la prossima stagione. Nonostante gli alti ingaggi i primi due calciatori arriverebbero a parametro anche se la concorrenza è tanta. Per il difensore del Monaco si parla di un trasferimento definitivo anche se la Juventus è sempre tentata dall’obiettivo Bremer, che però piace anche a Milan, Inter, Napoli e Roma che oltre ad un conguaglio economico sono