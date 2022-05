Mercato Juventus, Pogba ha deciso: vuole tornare. Accordo sempre più vicino

Archiviate Coppa Italia e quarto posto, la dirigenza bianconera vuole pensare al mercato visto che Allegri ha chiesto una serie di acquisti importanti a cominciare dal centrocampo. Sono diversi gli obiettivi per il ds Cherubini che ha messo nella sua lista di mercato Paredes e Pogba.

Il centrocampista del Psg piace molto in casa bianconera e potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 15 milioni visto il contratto ormai prossimo alla scadenza. Ed ecco che a spaventare il club bianconero potrebbero essere però i molti club sul calciatore. Viste le difficoltà per arrivare all’argentino, Cherubini potrebbe tornare su Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che lascerà i Red Devils il prossimo 30 giugno. Il centrocampista potrebbe però tornare a Torino visto che con Allegri il calciatore francese è cresciuto moltissimo.