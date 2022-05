Mercato Lazio, Tare si muove: ecco due rinforzi per Sarri

Continua la caccia agli acquisti per la Lazio di Sarri, che aspettando la corsa all’Europa League, vuole una rosa rivoluzionata il prossimo anno. Il tecnico toscano ha chiesto cinque nuovi acquisti viste le molte partenze, tra cui quella di Milinkovic-Savic, che servirà però per finanziare il mercato.

L’allenatore biancoceleste si aspetta due rinforzi in difesa, due a centrocampo e un vice Immobile, ruolo lasciato scoperto già da gennaio con la partenza di Muriqi. E a centrocampo però che Sarri ha bisogno di due nuove alternative. Piacciono infatti sia Benjamin Bourigeaud che Florian Grillitsch. Il primo potrebbe arrivare dal Rennes vista la scadenza nel 2023 per una cifra vicina ai 10 milioni di euro mentre il secondo potrebbe arrivare a parametro zero anche se il giocatore piace anche alla Roma di Mourinho.