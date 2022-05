Mercato Milan, Maldini prenota l’attaccante: arriva dalla serie A

Aspettando le ultime due partite di campionato, il Milan sta lavorando al mercato visto che sono diversi i giocatori che mancano a Pioli in vista del prossimo anno, a cominciare dal sostituto di Kessie fino ad arrivare ad un nuovo attaccante, che si giocherà il posto con Ibrahimovic. Visti i due calciatori di livello in rosa, non sarà fatto un investimento pesante in attacco visti i possibili arrivi di Botman e Asensio.

Maldini e Massara per l’attacco del prossimo anno vorrebbero un usato sicuro e starebbero pensando a Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari ma che verrà riscattato dall’Hellas Verona per 12 milioni di euro. L’attaccante argentino piace però anche a Napoli, Newcastle, Siviglia e Villareal che sono pronti ad anticipare la concorrenza del club rossonero.