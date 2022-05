Mercato Roma, Tiago Pinto accontenta Mourinho: in arrivo il centrocampista

“Il prossimo anno sarò ancora alla Roma“. E’ questo il pensiero di Mourinho che è già proiettato al futuro con la Roma che prima dovrà finale di Conference League contro il Feyenoord. Dopo la fine della stagione il tecnico portoghese definirà un piano con il gm giallorosso anche se lo Special One ha già le idee chiare sul mercato. Serviranno infatti due centrocampisti, un difensore e un vice Abraham per provare a puntare alla qualificazione in Champions League del 2023, dove Mourinho vuole tornare protagonista.

E proprio uno dei due centrocampisti da acquistare potrebbe essere Nemanja Matić, centrocampista del Manchester United ormai prossimo a lasciare i Red Devils e che Mourinho vuole per la prossima stagione visto che partiranno Diawara, Darboe, Veretout e c’è sempre da valutare il riscatto di Sergio Oliveira.