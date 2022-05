Roma-Feyenoord, caos biglietti e allarme ordine pubblico

Uefa nel mirino della critica, lamentele sugli 8500 biglietti destinati all’89% a tifosi residenti in Albania provenienti dall’Italia e dall’Olanda. Sono migliaia infatti i tifosi di Roma e Feyenoord rimasti senza biglietto costretti a rivolgersi a ‘bagarini occasionali’ a caccia del prezioso tagliando per gustarsi la finale europea. Ma non è il solo problema, è infatti caos aerei, molti i voli cancellati senza un vero motivo, con migliaia di supporters che si ritrovano senza una valida soluzione di viaggio per raggiungere Tirana, costretti a ripiegare su un nuovo volo che ovviamente non costa più 150€ andata e ritorno ma che ad oggi sfiora anche i 600/800 euro.

Tantissimi i tifosi che stanno ripiegando sul trasporto marittimo, assalto a Bari e Ancona da dove partono i traghetti destinazione Durazzo. Un vero pasticcio che mette in apprensione anche le istituzioni. Si attendono oltre 50.000 tifosi senza biglietto, è allarme ordine pubblico in terra albanese.