Calciomercato: il PSG pronto a fare follie per lui, 120 milioni l’offerta al club

Per sopperire ad una eventuale partenza di Mbappe al Real Madrid il PSG vorrebbe il giovane attaccante che ha attirato su di se i top club europei.

In casa Paris Saint Germain si sta per profilare una mini rivoluzione all’interno della rosa. Molti i giocatori che cambieranno aria a fine stagione, e tra questi potrebbe esserci Mbappe. Il suo ovviamente per il tipo di giocatore e per un discorso economico è un discorso a parte, ma anche il gioiello francese potrebbe lasciare Parigi per accasarsi alla corte di Ancelotti a Madrid.

Se così fosse ecco che Leonardo avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Darwin Nunez del Benifca. Per lui secondo O Jogo il PSG sarebbe disposto a presentare un’offerta da 120 milioni di euro, offerta che sbaraccherebbe tutta la concorrenza degli altri club europei, tra cui il Milan.