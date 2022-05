Calciomercato Juventus, il difensore può partire: c’è l’offerta

Quest’oggi Il Giornale ha parlato del futuro di Matthijs de Ligt. L’ex difensore dell’Ajax ha una clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro anche se visto il bisogno di cedere la società bianconera potrebbe accettare un’offerta più bassa per fare mercato visto che Cherubini vuole accontentare Allegri con alcuni colpi di mercato, un difensore, due centrocampisti e un vice Vlahovic.

Sul calciatore olandese c’è soprattutto il PSG, che potrebbe decidere di mettere in piedi uno scambio con Paredes più un conguaglio economico. E poi c’è sempre da pensare alla questione Dybala, visto che l’attaccante argentino lascerà la Juventus il prossimo 30 giugno e con la dirigenza bianconera che potrebbe decidere di fare investimento diverso su un centrocampista come Milinkovic-Savic, che alzerebbe di non poco il tasso qualitativo della rosa di Allegri.