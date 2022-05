Calciomercato Roma: clamoroso! Mourinho vuole il numero 10, ecco chi è

José Mourinho per la prossima stagione vorrebbe portare a Roma il numero 10 che a fine anno lascerà il club a zero.

Paulo Dybala alla Roma. José Mourinho vorrebbe il numero 10 della Juventus, che a fine stagione lascerà i bianconeri a parametro zero. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni, secondo cui ci sarebbero stati intensi contatti tra l’entourage della Joya e l’agente Antun e la dirigenza della Roma nella qualità di Thiago Pinto ha avviato contatti molto intensi con Dybala per portarlo a Roma.

L’Inter per ora ha solo sondato il terreno e non ha affondato il colpo per portare alla Pinetina il suo pupillo dai tempi della Juventus. Il discorso Dybala-Roma è tutto rimandato a dopo la finale contro la Conference League.