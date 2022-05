Fantacalcio, i consigli per la trentasettesima giornata

Al via la 37a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):

Empoli-Salernitana

Rientra Stojanovic dopo la squalifica e si riprende il posto da titolare, al centro della difesa conferma per Viti. In attacco stavolta Cutrone potrebbe essere preferito a di Francesco.

Squalificato Bohinen, per la sostituzione favorito Kastanos. A sinistra potrebbe rivedersi Zortea, dubbio tra Bonazzoli e Verdi come partner dell’intoccabile Djuric, dovrebbe spuntarla il giovane ex doriano.

Consigliati: Djuric, Pinamonti, Verdi

Sconsigliati: Bandinelli, Gyomber, Viti

Scommessa: Ederson

Squalificati: Bohinen, Ribery

Udinese-Spezia

Ancora out Beto e Success, la coppia d’attacco sarà composta da Deulofeu e Pussetto. Squalificato Becao, al suo posto dentro Perez. In mezzo al campo Pereyra dall’inizio.

Motta perde Bastoni per squalifica e lo rimpiazza con Sala. Per il resto nessuna variazione di rilievo.

Consigliati: Deulofeu, Manaj, Pereyra

Sconsigliati: Amian, Nikolaou, Perez

Scommessa: Agudelo

Squalificati: Bastoni, Becao

Verona-Torino

Tudor perde Faraoni appiedato dal giudice sportivo, a sostituirlo sarà Depaoli. Per il resto nessun cambio e conferma della formazione capace di creare grattacapi al Milan capolista domenica scorsa.

Juric perde l’infortunato Bremer (stagione finita anzitempo per lui) e lo squalificato Singo, a rimpiazzarli saranno Zima e Aina. Belotti centravanti con Brekalo e Seck a supporto.

Consigliati: Belotti, Caprari, Simeone

Sconsigliati: Aina, Gunter, Zima

Scommessa: Lazovic

Squalificati: Faraoni, Singo

Roma-Venezia

Mourinho schiera la formazione tipo per chiudere il discorso Europa League, con i soli Mkhitaryan e Mancini (squalificato) indisponibili e rimpiazzati da Kumbulla e Sergio Oliveira.

Soncin ritrova Ampadu e conferma la difesa a tre Svoboda-Caldara-Ceccaroni. In attacco da decidere la spalla di Henry, con Johnsen favorito su Aramu.

Consigliati: Abraham, Pellegrini, Zalewski

Sconsigliati: Kumbulla, Svoboda, Vacca

Scommessa: Henry

Squalificati: Mancini

Bologna-Sassuolo

Arnautovic e Barrow in attacco, con Orsolini pronto a subentrare. In mezzo giocano Dominguez e Schouten, solo panchina per Svanberg.

Rogerio al posto dello squalificato Kyriakopoulos, Traorè recupera e si ricompone dunque il quartetto titolare in attacco. Al centro della difesa nuovamente Ayhan al posto di Chiriches.

Consigliati: Arnautovic, Berardi, Scamacca

Sconsigliati: Ayhan, Muldur, Soumaoro

Scommessa: Orsolini

Squalificati: Kyriakopoulos

Napoli-Genoa

Insigne titolare nella sua ultima apparizione al San Paolo. Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e schiererà la formazione migliore. Mertens trequartista dietro Osimehn, in mezzo al campo ancora la coppia Anguissa-Ruiz.

Blessin spera ancora nel miracolo e punta su Destro unica punta con Ekuban Melegoni ed Amiri a supporto. Out Sturaro, al fianco di Badelj ci sarà Galdames. In difesa Hefti preferito a Frendrup.

Consigliati: Ekuban, Insigne, Osimehn

Sconsigliati: Bani, Galdames, Mario Rui

Scommessa: Gudmundsson

Squalificati: nessuno

Milan-Atalanta

Pioli ha tutti a disposizione eccetto il lungodegente Kjaer e in vista della delicata sfida contro l’Atalanta pensa di riportare Kessie sulla trequarti al posto di Krunic, inserendo Bennacer al fianco di Tonali in mezzo al campo. Per il resto stessa formazione capace di espugnare Verona.

Gaperini ritrova Zapata e lo schiera dall’inizio in coppia con Muriel, recuperato anche Scalvini ma appare favorito Djimsiti. Sulle fasce Zappacosta ed Hateboer, Pasalic insidia Koopmeiners ma al momento sembra spuntarla il secondo.

Consigliati: Leao, Muriel, Tonali

Sconsigliati: Djimsiti, Hateboer, Saelemaekers

Scommessa: Pasalic

Squalificati: nessuno

Cagliari-Inter

Niente da fare per Nandez, sulle fasce agiranno Bellanova e Lykogiannis con Rog titolare in mezzo al campo. Pavoletti favorito come centravanti al fianco di Joao Pedro, in difesa ballottaggio tra Ceppitelli e Goldaniga.

Formazione tipo per Inzaghi con l’unico ballottaggio tra Dzeko e Correa come partner di Martinez. Al momento appare favorito l’argentino. Sulle fasce Perisic e Dumfries.

Consigliati: Correa, Perisic, Martinez

Sconsigliati: Ceppitelli, Lovato, Rog

Scommessa: Dumfries

Squalificati: Radunovic

Sampdoria-Fiorentina

Solito modulo per Giampaolo, con Caputo unica punta e Sabiri e Candreva a supportarlo. Vieira in vantaggio su Ekdal come regista, Augello e non Murru come terzino sinistro.

Italiano non avrà lo squalificato Amrabat, il regista sarà Torreira con Bonaventura e Duncan mezzali. Ikone e Gonzalez le ali d’attacco, centravanti ancora Cabral.

Consigliati: Cabral, Gonzalez, Torreira

Sconsigliati: Bereszinski, Venuti, Vieira

Scommessa: Sabiri

Squalificati: Amrabat

Juventus-Lazio

Dopo la sconfitta in finale di Coppa potrebbe esserci qualche cambio di formazione. In porta rientra Sczeszny, a centrocampo Miretti potrebbe giocare titolare in coppia con Rabiot. Dybala titolare per l’ultima davanti al pubblico juventino, così come Chiellini in difesa.

Immobile è in forte dubbio, se non dovesse farcela spazio a Jovane Cabral. Sempre out Pedro, Marusic e Lazzari terzini.

Consigliati: Dybala, Milinkovic, Vlahovic

Sconsigliati: Acerbi, Leiva, Zakaria

Scommessa: Felipe Anderson

Squalificati: nessuno