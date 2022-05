Mercato Inter, Perisic si allontana: ecco l’alternativa all’esterno croato

Dopo la finale di Coppa Italia l’Inter ha in testa l’obiettivo del campionato, anche se c’è un altro problema a cui pensare ovvero quello legato ai rinnovi. Si perché la dirigenza nerazzurra deve risolvere la grana Perisic che in questi giorni sta facendo parlare di se sia per i gol messi a segno ma soprattutto per i rumors di mercato.

Queste le parole di Fabrizio Biasin, esperto di mercato sul profilo Twich di Calciomercato.it: “L’Inter ha preso Gosens per due motivi a gennaio: per non farselo fregare e per sedersi al tavolo con Perisic a trattare con l’alternativa già in casa. La mossa è strategica oltre che tecnica”. Il giocatore potrebbe quindi lasciare il club a fine stagione con l’Inter che proverebbe a sferrare l’attacco a Kostic, esterno dell’Eintracht.