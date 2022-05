Mercato Juventus, ecco i prossimi acquisti per Allegri: arrivano in tre

Archiviata la finale di Coppa Italia, la Juventus vuole già pensare al mercato che sarà e alla squadra da assegnare ad Allegri in vista della prossima stagione, con Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, che ha spiegato come agirà la Juventus in questi mesi:

“La Juve prenderà un altro centrocampista. Tutto dipende da Arthur: se rimane, la Juventus punterà su una mezz’ala. Se invece dovesse andare via, si cercherebbe un centrocampista d’ordine”. “L’idea è ricostruire con giocatori giovani e forti – fa sapere Di Marzio – Non vedo grande convinzione per Jorginho“. Nelle ultime settimane, però, si è parlato però anche di un ritorno di Pogba: “Dipende da quanto vuole guadagnare. Ora prende 15 milioni netti, cifra che alla Juve non potrebbe mai guadagnare. Sarebbe bello per la Juventus averlo nuovamente e soprattutto se deciderà con il cuore e non per i soldi. Penso che il Real Madrid non sia interessato. PSG? Dipende dalla scelta del prossimo allenatore. Alla Juventus comunque piace, ma a cifre differenti”.

In passato si era parlato anche di Tchouameni, obiettivo per il centrocampo: “La Juventus lo aveva preso in considerazione, ma al momento non c’è un’offerta sul tavolo. E’ un giocatore che piace. Molti club della Premier League lo stanno seguendo. È un giocatore come Pogba, sarebbe perfetto per lo United. Per la Juve invece è molto, molto difficile al momento“.