Mercato Lazio, nuova pista per l’attacco: arriva il classe ’99

Spunta un nuovo nome per l’attacco della Lazio, che per l’ennesima volta ripartirà da Immobile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, nelle ultime ore è stato proposto a Tare il profilo di Sead Haksabanovic, talento classe ’99 in prestito al Djurgarden, ma il cui cartellino appartiene a Rubin Kazan.

I russi lo hanno acquistato per 6.5 milioni di euro un anno fa anche se il calciatore complice la guerra vuole cambiare aria. Il costo del cartellino non rappresenterebbe un problema con il ragazzo che andrebbe a completare il reparto d’attacco insieme a Pedro, Felipe Anderson e Immobile. Tare lavora però anche ad altre piste che portano al nome di Lasagna, Pinamonti e Onuachu, attaccante del Genk.