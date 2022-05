Mercato Milan, Maldini prepara l’assalto: doppio colpo in arrivo per Pioli

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Pioli ha chiesto due investimenti pesanti da tanto tempo e che potrebbero arrivare dal Lille: si tratta di Sven Botman e Renato Sanches, che aumenterebbero e non poco il tasso tecnico del Milan. Per il difensore ci vogliono 30 milioni mentre per il centrocampista portoghese molti meno vista la scadenza anche se potrebbe arrivare anche Paredes, che tanto piace ai dirigenti rossoneri(aspettando l’acquisto di Adli) e che Massara conosce benissimo.

E poi c’è sempre da pensare al vice Giroud visto che oltre a lui e a Ibrahimovic, Pioli ha chiesto un attaccante di riserva e che potrebbe portare al nome di Simeone, visto che anche il prossimo anno la squadra rossonera giocherà ancora tre competizioni.