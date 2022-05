Mercato Roma, Mourinho chiama l’argentino: arriva dopo la finale di Conference

E’ evidente che Mourinho in vista della prossima stagione ricomincerà dalla difesa, visto che il tecnico portoghese ha chiesto un difensore da affiancare a Smalling, Mancini e Ibanez, con Kumbulla che in caso di un’adeguata offerta potrebbe partire. Difensore argentino con piede sinistro, il calciatore del Feyenoord sarebbe perfetto per arrivare a Trigoria, anche se il calciatore piace anche a piace anche a Inter, Napoli(soprattutto a Spalletti) e Fiorentina, che sono pronte a offrire 10 milioni di euro per il difensore vista anche la scadenza di contratto nel 2023.

Soprannominato “El Gladiator“, il difensore argentino, prima affronterà i giallorossi in finale di Conference League nella finale del 25 a Tirana e poi potrebbe arrivare proprio a Trigoria dove ad aspettarlo ci sarebbero Pellegrini e compagni. Ma non è finita perchè oltre a Senesi, potrebbe arrivare anche Dybala(che piace però anche all’Inter), così sarebbe in due gli argentini ad arrivare alla corte di Mourinho.