Empoli Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si apre la penultima giornata di serie A con uno scontro molto importante per le parti basse della classifica. Al Castellani di Empoli, infatti, arriverà la Salernitana. I campani hanno accarezzato fino al recupero dello scontro diretto contro il Cagliari l’idea di portarsi a +4 sui sardi. La squadra di Nicola, però, pur quart’ultima, dovrà ancora faticare. Una vittoria contro il già salvo Empoli potrebbe però mettere in discesa la strada in vista dell’ultima giornata.

Empoli Salernitana, le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Kastanos, L. Coulibaly, Ederson, Ruggeri; Verdi, Djuric

Empoli Salernitana, i precedenti

In serie A c’è solo un precedente tra le due squadre, che risale alla stagione 98/99, quando la Salernitana riuscì a sbancare il Castellani per 3-2 grazie alla tripletta di Di Vaio (mentre per l’Empoli segnarono Cerbone e Bonomi). Ben altra musica ci fu lo scorso anno, in serie B, quando i toscani si imposero per 5-0 con le reti di Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi e Olivieri.

Empoli Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.