Mercato Inter, addio vicino per Perisic: tutto fatto con una big di Premier

Le parole di Perisic dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus avevano già lasciato intendere una possibile partenza di Perisic, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Marotta infatti in questi mesi non è mai riuscito a raggiungere un accordo con l’esterno nerazzurro, che continua a chiedere un contratto triennale vicino ai 6 milioni di euro, bonus compresi con l’ad che offre sempre 4,5 milioni per un biennale.

L’Inter non ha mai perso la speranza di prolungare il contratto del calciatore anche se si è cautelata con l’arrivo di Gosens, che rappresenta una garanzia per il futuro visto che probabilmente il calciatore lascerà la squadra di Inzaghi. Sull’esterno dopo i vari sondaggi delle grandi d’Europa è arrivato un forte interessamento del Chelsea che è pronto ad un accontentare il calciatore classe 1989 con un ricco biennale a cifre maggiori rispetto a quelle percepite finora.