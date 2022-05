Mercato Juventus, nuovo nome per la difesa: rinforzo dalla Premier

Sono tanti i ruoli dove dovrà intervenire il prossimo anno la società di Agnelli a cominciare dalla difesa. Si perchè oltre a rinforzare la rosa la Juventus dovrà fare a meno anche di Chiellini e Dybala, che lasceranno la squadra bianconera. La Juventus si è mossa anticipatamente già a gennaio con l’acquisto di Gatti, centrale del Frosinone, che piaceva a mezza serie A.

Oltre al difensore italiano a Vinovo arriverà anche un altro difensore, come richiesto da Allegri. Piace infatti il nome di Gabriel, difensore dell’Arsenal. L’operazione potrebbe essere facilitata inserendo nella trattativa il cartellino di Arthur, centrocampista della Juventus ed ex Barca che piace ad Arteta ma anche ad altri club di Premier League. Questo per la Juventus potrebbe essere solo l’inizio visto che la Juventus ha fretta di tornare a vincere.