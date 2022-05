Mercato Lazio, Lotito punta il centrocampista: c’è l’ok di Sarri

Ormai è chiaro che Sarri sarà l’allenatore della Lazio anche il prossimo anno, anche se il tecnico prima di possibili clamorosi scenari, per rimanere ha chiesto diversi rinforzi dal mercato a partire da un centrocampista e un vice Immobile. Prima di acquistare però Lotito valuterà tutte le offerte per i suoi calciatori visto che in molti lasceranno la rosa biancoceleste. Potrebbe essere arrivato arrivato dunque il turno di Milinkovic-Savic che sarà sacrificato per fare mercato.

E proprio per sostituire il centrocampista biancoceleste si parla di Maxime Lopez del Sassuolo, Florian Grillitsh(che potrebbe arrivare a parametro zero) ma anche di Fagioli, centrocampista della Cremonese ma di proprietà della Juventus che arrivare proprio come contropartita per il centrocampista serbo.