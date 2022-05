Mercato Milan, Pioli spaventa i tifosi rossoneri: “Ultima di Ibra? Non lo so”

Stefano Pioli dà un indizio di mercato in conferenza stampa all’indomani della sfida scudetto contro l’Atalanta, parlando di Zlatan Ibrahimovic, visto che quella con l’Atalanta potrebbe essere l’ultima gara in maglia rossonera.

Queste le sue parole: “No, non credo sia l’ultima a San Siro di Ibrahimovic. Onestamente non lo so, ma io mi auguro di no perché Zlatan è un campione con la C maiuscola. Non mi riferisco solo all’aspetto tattico. Ho una stima nei suoi confronti che è smisurata, mi auguro che non sia the last dance. Lui saprà scegliere il suo futuro, ora pensa a domani”. Si torna allo 0-5 di Bergamo: “I tifosi misero quello striscione nel riscaldamento, poi da inizio gara ci incitarono. Li ho capito che non si erano dimenticati delle brutta figura, ma che ci volevano aiutare a risollevarci”. Sull’Atalanta: “L’Atalanta non cambia tra casa e trasferta. Il calcio è molto strano, basti vedere i risultati dei ragazzi di Gasperini quest’anno. Sarà una partita tra due squadre che vorranno offendere e che sono organizzate: la qualità e l’intensità faranno la differenza”.

Sull’Atalanta, paragonata all’Hellas Verona: “Giocano un calcio simile, ma l’Atalanta cambia spesso le uscite. Dovremo essere bravi a capire chi ci verrà a prendere e muoverci di conseguenza, se ti muovi tanto e bene puoi trovare spazi in più. È una squadra di ottimo livello, ci vorrà un Milan con una performance alta per riuscire a superare questi avversari”.