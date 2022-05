Mourinho:”Roma club speciale. Abbiamo dato tutto”

Josè Mourinho, ai microfoni di Sky Sport ha parlato alla fine della deludente gara contro il Venezia dove è arrivato un pareggio nel finale grazie a Shomurodov.

Dopo un risultato negativo l’abbraccio dei tifosi. Che cosa è nato?

Siamo noi che abbiamo cercato di ringraziare. Dopo la fine della partita è stata una volta in più famiglia. L’obiettivo è sempre stati ringraziare loro. C’è un modo di ringraziare sempre: dare tutto. Anche oggi lo abbiamo fatto. Alla fine se possiamo dare anche un titolo io direi che sia meritato per noi, ma veramente meritato per loro. Sono i tifosi che meritano di più. Se dovesse succedere a Milan o Inter quando vincono il campionato penso che significa molto di più. La famiglia quando si vince c’è sempre, quando non si vince è una storia diversa. Questo è un club veramente speciale con gente speciale. Abbiamo dato tutto, avremmo meritato di vincere e stravincere. Ovviamente giocare in 10 per tanto tempo ti dà la possibilità di fare quello che abbiamo fatto. Un abbraccio a tutto il Venezia, ai suoi professionisti e ai tifosi sperando che possano tornare in Serie A.

Le squadre diventano grandi con la cura del dettaglio. Oggi la Roma è partita con una disattenzione difensiva…

Se possiamo pensare che avremmo potuto fare di più, che siamo una delle squadre che può fare più gol, penso che è qui che dobbiamo guardare e dire: “Wow, bastavano 5-6 gol in più ed avevamo sicuramente qualche punto in più”. Difensivamente di solito siamo una squadra concentrata, che non concede tanto, soprattutto negli ultimi tre mesi, però è successo. Dopo abbiamo avuto una reazione sufficiente per vincere la partita. Contro 10 non sempre è più facile: loro hanno messo tutti dietro e davanti la porta. È ovvio che siamo una squadra con delle difficoltà in questo momento. Stiamo giocando al limite del rischio con Pellegrini, Abraham, Cristante e Smalling. È però un rischio che dobbiamo continuare a prendere per un’altra partita e poi pensare alla finale.

Zaniolo ha riposato per la finale?

No no, nessuno ha riposato. Chi non c’era era infortunato. Per la finale vediamo, prima pensiamo al Torino e vediamo il prossimo giovedì.