Roma Venezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La Roma vuole vincere per riprendersi il quinto posto in classifica

Dopo le polemiche per la partita contro la Fiorentina, e dopo aver perso il quinto posto a scapito della Lazio, la Roma prova a tirarsi su nell’ultima gara in casa contro il Venezia. I lagunari, con la vittoria contro il Bologna, possono ancora sperare nella salvezza. Ma, con soli 180 minuti ancora a disposizione, l’impresa appare disperata. Inoltre, la Roma deve assolutamente vincere per riscattarsi dalla sconfitta di Firenze. Mourinho non vuole che la squadra stacchi la spina e vorrebbe preparare al meglio la finale di Conference in programma tra due settimane, a Tirana.

Roma Venezia, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham

Venezia (3-4-2-1): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Vacca, Haps; Aramu, Cuisance; Henry

Roma Venezia, i precedenti

In 12 scontri all’Olimpico, disputati finora in serie A, la Roma si è imposta in 8 occasioni, con 2 pareggi e 2 vittorie del Venezia. Negli ultimi 4 scontri, i lagunari si sono sempre arresi ai giallorossi. L’ultima volta che vennero in trasferta a Roma, il Venezia perse 1-0 con il gol decisivo di Fuser. Nella stagione 99/00 andò ancora peggio agli ospiti che vennero sommersi sotto 5 reti dei giallorossi con Candela, Delvecchio (doppietta), Montella e N’Gotty a segno.

Roma Venezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251).