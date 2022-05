Udinese Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Se l’Udinese, dall’alto dei suoi 44 punti può ormai dirsi tranquillo con l’obiettivo stagionale in tasca, lo Spezia di Thiago Motta deve ancora faticare in queste ultime due giornate. I friulani hanno infatti cambiato marcia nel nuovo anno, diventando una macchina da gol (da inizio aprile sono la squadra che ha segnato di più in campionato). I liguri sono invece a 33 punti, a +4 dal Cagliari terz’ultimo, ma non hanno ancora la salvezza in tasca, anche se manca poco.

Udinese Spezia, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Marì, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj

Udinese Spezia, i precedenti

L’unico precedente in serie A, in casa dell’Udinese, risale alla scorsa stagione quando lo Spezia riuscì a vincere alla seconda giornata di campionato grazie a una doppietta di Galabinov. Negli altri due scontri nella massima serie, sempre giocati al Picco di La Spezia, l’Udinese ha vinto in entrambe le occasioni per 1-0: lo scorso anno fu decisivo un gol di De Paul, mentre quest’anno è stato Samardzic a segnare le rete vincente.

Udinese Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN