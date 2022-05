Cagliari Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Ultimi 180 minuti per le speranze di Inter e Cagliari

Altro capitolo del duello scudetto tra Inter e Milan. I nerazzurri, freschi vincitori della Coppa Italia, affrontano il Cagliari che è in piena lotta salvezza. Simone Inzaghi recupera Bastoni, che riprenderà il suo posto a sinistra della difesa a 3. La gara è però più ostica di quanto si potrebbe pensare perché, con il pareggio della Salernitana di ieri, i rossoblu hanno l’opportunità di uscire dalle sabbie mobili della zona rossa prima dell’ultima giornata.

Cagliari Inter, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro

Cagliari Inter, i precedenti

In 41 in Sardegna, il Cagliari ha vinto in 7 occasioni, con 18 pareggi e 16 successi interisti. Lo scorso anno, i nerazzurri rimontarono nel finale dall’iniziale vantaggio di Sottil. Furono i gol di Barella, Lukaku e D’Ambrosio a essere decisivi. I sardi hanno vinto soltanto una volta negli ultimi 8 incontri: si tratta del precedente della stagione 18/19 quando un autogol di Perisic e il gol di Pavoletti superarono il gol di Lautaro Martinez. Nel finale di gara, Handanovic parò un rigore a Barella, all’epoca ancora giocatore del Cagliari.

Cagliari Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.