Calciomercato Inter, tante proposte per l’attaccante: può andare nella Liga

El “Tucu” Correa è uno dei punti interrogativi di quest’anno nella squadra nerazzurra. Il calciatore arrivato come fedelissimo di Inzaghi non sta rispettando le attese nonostante un ottimo inizio e potrebbe essere ceduto per fare cassa per far posto a Dybala, che potrebbe arrivare a parametro zero dalla Juventus.

E poi c’è sempre il problema legato a Lautaro Martinez, che ha molte richieste. Il giocatore ex Lazio piace a Siviglia, Betis e Valencia ma anche all’Atletico Madrid, che potrebbe coinvolgere Rodrigo de Paul in un vero e proprio intrigo di mercato. L’Inter, vista la ricerca di una seconda punta potrebbe decidere di accettare l’offerta visto che il calciatore potrebbe ricoprire il doppio ruolo, cioè sia di seconda punta che che di vice Calhanoglu.