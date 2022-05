Calciomercato Juventus, Cherubini lavora al colpo a centrocampo: c’è il contatto

Continua la caccia al centrocampista per la Juventus di Allegri che ormai ha in mente di riportare a tutti gli effetti Paul Pogba a Torino. Il centrocampista francese sarebbe il colpo ideale per dimenticare le partenze di Dybala e Chiellini, che a fine stagione lasceranno la squadra bianconera.

Come riportato da Gazzetta.it all’inizio della prossima settimana a partire da lunedì è previsto con contatto con il procuratore del centrocampista dei Red Devils, che a fine stagione lascerà il club inglese a parametro zero. Cherubini ha pronta l’offerta complessiva da 7,5 milioni di euro, bonus compresi. La Juventus deve fare molta attenzione però perchè sul calciatore ci sono anche PSG e Real Madrid, pronte a offrire al calciatore più dei soldi messi sul piatto dalla Juventus.