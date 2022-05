Calciomercato Lazio, via libera al sostituto di Milinkovic-Savic: Tare è pronto

Non è un segreto che la prossima estate Sergej Milinkovic-Savic lascerà quasi certamente la Lazio dopo 7 stagioni in cui il calciatore ha collezionato più di 200 presenze in maglia biancoceleste. Il centrocampista piace molto a Juventus, PSG e Manchester United, che sono pronti a offrire una cifra vicina ai 100 milioni richiesti da Lotito, con la Juventus più arretrata anche se può giocarsi le carte Rugani e Fagioli, giocatori graditi a Sarri.

Tare sta già lavorando al sostituto visto che secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il ds biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Charles De Katelaere, centrocampista del Bruges e che in questa stagione ha realizzato 14 reti. Il calciatore piace però anche a Leicester e Newcastle, che sono pronti ad anticipare il club biancoceleste con un’offerta vicina ai 30 milioni di euro.