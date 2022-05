Calciomercato Milan, caccia al dopo Kessie: arriva dalla serie A

Aspettando la gara con l’Atalanta, che sarà decisiva in un modo o nell’altro, Maldini e Massara hanno ormai chiare le strategie per il prossimo mercato. La dirigenza rossonera sta lavorando alla rosa di Pioli, che già sa che perderà Romagnoli e Kessie, destinato ormai al Barcellona. Maldini per sostituire il calciatore in queste ore secondo Tuttosport sta pensando a Bryan Cristante, centrocampista della Roma ed ex Milan.

Il centrocampista di Mourinho lascerà la squadra giallorossa visto che il tecnico portoghese ha chiesto degli investimenti pesanti sul mercato e di conseguenza lasceranno i giallorossi Veretout, Darboe, Diawara e proprio Cristante, che potrebbe partire di fronte ad una grande offerta. Sul calciatore però ci sarebbe anche la Juventus, che sta cercando un grande centrocampista da affiancare a Zakaria e Locatelli, e perchè no a Paul Pogba, grande obiettivo di mercato.